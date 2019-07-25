Погода в Украине 25 июля: названы области, которые накроют дожди и грозы

Сегодня погода в Украине не везде будет дождливая — осадки накроют центр, север и восток страны / vk.com/typical_cherkassy

Погода в Украине в четверг, 25 июля, будет разной — на одной части территории прогнозируют переменную облачность, а на другой — дожди с грозами.

В Киеве сегодня днем будет дождь, возможна гроза, сообщили в Украинском гидрометцентре.

По данным синоптиков, солнце можно будет увидеть в западных областях нашей страны, а также в южных, кроме Херсонской, а дожди накроют центр, север и восток.

В Гидрометцентре добавили, что на западе днем максимальная температура составит +27 градусов, на востоке — +28, на севере — +25, в центре — +26, а на юге — +29 градусов.

Погода в Киеве прогнозируется дождливая, днем температура может составить +23…+25 градусов.

/ Скриншот с meteo.gov.ua

Напомним, синоптик Наталия Диденко предупреждала, что в Украине 27 и 28 июля повысится температура воздуха, а с 29 числа снова похолодает.

Ранее стала известна ожидаемая погода на месяц — синоптики Укргидрометцентра спрогнозировали, что в июле текущего года будет температурная аномалия — средняя температура будет необычной.