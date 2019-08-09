Горе-самоубийца дважды прыгал под поезд и угрожал машинисту ножом

Мужчина дважды бросался на рельсы, но машинисты успевали затормозить / uz.gov.ua

В Запорожской области мужчина попытался покончить с собой, разлегшись на путях поезда, но машинист поезда № 38 Запорожье - Киев вовремя заметил самоубийцу и успел затормозить, избежав наезда.

На этом самоубийца не остановился – он залез под вагон, и ножом отпирался от машиниста, отказываясь освобождать дорогу, сообщили в пресс-службе Укрзализныци.

Затем самоубийца попытался броситься под поезд № 104 Киев - Мариуполь, проезжающего по соседнему пути, но опять потерпел неудачу - локомотивная бригада оказалась проворнее и успела предотвратить наезд.

На место инцидента вызвали наряд полиции, который арестовал мужчину. В результате происшествия оба поезда задержались в пути более чем на час.

Всего с начала 2019 на объектах инфраструктуры Укрзализныци получили травмы 318 граждан, из них 205 человек погибли. Среди травмированных - 21 ребенок в возрасте до 16 лет, из них 7 погибли.

Ранее в сети пожаловались на потоп в поезде Укрзализныци.