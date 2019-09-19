В Киеве произошел "жесткий" инцидент с лифтом

В Киеве оборвался новый лифт, в котором ехали женщины / УНИАН

В Киеве в одном из домов на Лесном массиве оборвался новый лифт, в кабине которого находились две женщины.

Инцидент произошел во вторник, 17 сентября, женщины пролетели в лифте с девятого по четвертый этаж, а потом сработали аварийные тормоза, написала в Facebook жительница дома Наталья Левченко.

По ее данным, в результате обрыва лифта пассажирки не пострадали, а после случившегося лифт на удивление быстро починили.

"…На 1551 сказали (там наш дом хорошо знают), что без вызова полиции факт падения не зафиксирован. А люди, которые там были, - не факт, соседи, которые на грохот выбежали из квартир?!", - задалась вопросом киевлянка.

Напомним, в начале января в Сумах в одной из многоэтажек лифт убил двухмесячного мальчика. Позже сотрудники полиции нашли людей, действия или бездействие которых могло привести к гибели малыша.