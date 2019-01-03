Гибель младенца из-за лифта в Сумах: правоохранители уже "нашли крайних"

Из-за гибели в Сумах младенца были задержаны два человека / su.npu.gov.ua

Правоохранители нашли двух человек, преступные действия или бездействие которых могли привести к гибели младенца в Сумах из-за лифта.

Возможным злоумышленникам уже готовятся сообщения о подозрении, написала пресс-секретарь прокурора Сумской области Наталья Науменко в Facebook.

По данным спикера, два человека были задержаны после проведения правоохранителя первоочередных следственных действий.

"... по результатам первоочередных следственных действий, проведенных сотрудниками полиции и Управления защиты экономики под процессуальным руководством прокуратуры..., задержаны два человека, преступные действия или бездействие которых привели к гибели младенца", — отметила Науменко. Ранее стало известно, что 2 января в Сумах лифт убил 2-месячного ребенка. В полиции сообщили, что ребенок погиб после того, как лифт оборвался. СМИ узнали, что двери лифта придавили голову младенца.