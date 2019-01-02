В Сумах двери лифта убили двухмесячного ребенка

О трагедии напоминает искореженная детская коляска / Фото: Нацполиция

В Сумах в лифте одной из многоэтажек погиб двухмесячный мальчик, когда дедушка, который возил ребенка на прогулку, пытался вывезти коляску в подъезд.

Как сообщает пресс-служба полиции Сумской области, трагедия случилась 2 января около 16:00.

"Правоохранители выяснили, что с ребенком был дедушка. Возвращаясь с прогулки домой, он завел коляску в лифт. Поднявшись на 9 этаж, вышел первым, чтобы вывезти коляску. Неожиданно лифт оборвался. Спасти ребенка не удалось", – говорится в сообщении.

Однако, по информации ТСН, лифт не обрывался, а начал закрывать двери и двигать кабину вниз. Дедушка, который вышел из лифта первым, выхватил младенца из коляски, однако ему задало голову дверьми. Мальчику пытались оказать помощь соседи, а затем медики, но спасти ребенка не удалось.

По словам соседей, для молодой семьи это был первый ребенок. В роковую многоэтажку они переехали недавно.

Полиция открыла уголовное дело и выясняет причины и обстоятельства трагедии. Лифт отключен до завершения расследования.

Напомним, в городе Вогера в Италии выпала с балкона двухэтажного дома 12-летняя украинка. От полученных травм ребенок умер.