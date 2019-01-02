В Италии трагически погибла маленькая украинка / La Provincia

В городе Вогера в Италии выпала с балкона двухэтажного дома 12-летняя украинка. От полученных травм ребенок умер.

Как сообщает итальянское издание La Provincia со ссылкой на медиков, какое-то время после падения девочка еще дышала, но спасти ее шансов не было.

В полиции допускают, что это могло быть самоубийство. На момент трагедии ребенок был дома сам.

Ранее сообщалось, что 31 декабря в Виннице мужчина вызвал скорую и сообщил, что нашел в своей квартире мертвыми 63-летнюю мать, 30-летнюю жену и 7-летнего сына, медики подтвердили смерть людей и обнаружили в квартире 3-летнюю девочку с тяжелыми травмами головы. Позже пострадавший ребенок умер в больнице, а мужчину задержали по подозрению в убийстве.

Напомним, ключевая версия преступления — мужчина мог убить экс-супругу из-за длительного конфликта.

Позднее СМИ выяснили, как подозреваемый избавился от орудия убийства. Подозреваемый замотал молоток, которым забил семью, в трусы.