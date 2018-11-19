СМИ сообщили о загадочной гибели путинского депутата: найдены предсмертные записки

Алексей Клешко / кадр из видео

Депутата зампреда парламента Красноярского края депутата "Единой России" Алексея Клешко нашли мертвым возле его дома.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в правоохранительных органах, в квартире депутата, а также на его рабочем были обнаружены предсмертные записки.

"Тело депутата, зампредседателя Законодательного собрания Алексея Клешко обнаружено сегодня утром около собственного дома. Обстоятельства гибели пока неизвестны", - приводит агентство слова своего собеседника.

Источник отметил, что одна из версий гибели Клешко - падение с балкона.

Клешко являлся депутатом с 2001 года. С 1996 года был депутатом Красноярского горсевета. Также работал журналистом и телеведущим.

Ранее сообщалось, что на контрольно-пропускном пункте в столице Чечни городе Грозный произошел взрыв. Его устроила неизвестная молодая женщина.

"В субботу вечером на окраине Грозного неизвестная молодая женщина совершила самоподрыв", - сообщил врио главы МВД Чечни Апти Алаудинов.

По его словам, инцидент произошел около 16.00 по местному времени (15.00 по киевскому) неизвестная молодая женщина приблизилась к посту полиции. Правоохранители утверждают, что она вела себя "неадекватно".