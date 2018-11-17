В России смертница устроила взрыв

Чеченская полиция / informator.news

На контрольно-пропускном пункте в столице Чечни городе Грозном произошел взрыв.

Как сообщает "Интерфакс", его устроила неизвестная молодая женщина.

"В субботу вечером на окраине Грозного неизвестная молодая женщина совершила самоподрыв", - приводит агентство слова врио главы МВД Чечни Апти Алаудинова.

По его словам, инцидент произошел около 16.00 по местному времени (15.00 по киевскому) неизвестная молодая женщина приблизилась к посту полиции. Правоохранители утверждают, что она вела себя "неадекватно".

После того, как они попросили ее предъявить документы, она двинулась в сторону КПП. Полицейские заметили на ней взрывное устройство и сделали предупредительный выстрел, после чего женщина привела устройство в действие.

В результате ЧП никто не пострадал, погибла только сама подрывница.

Ранее ГПУ сообщила, что правоохранителями задержан гражданин Украины, который по указанию Кремля готовил теракты против активистов в Херсоне; его подозревают в оконченном совершении теракта и незаконном обращении с оружием.