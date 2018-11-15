СМИ узнали, почему "керченского стрелка" Рослякова до сих пор не похоронили

Тело Владислава Рослякова не забрали из морга, узнали журналисты / Скриншот

Подозреваемого в массовом убийстве людей в политехническом колледже в Керчи (захваченный Россией Крым) Владислава Рослякова до сих пор не похоронили, поскольку его тело никто не забрал из морга.

Мать "керченского стрелка" находится на лечении в одном из медучреждений, пишет ТАСС со ссылкой на данные источника.

"По захоронению тела нет данных, так как за ним никто не обратился", — сообщил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что днем 17 октября в Керчи в колледже произошел взрыв. В Следственном комитете РФ сообщили, что взорвалась бомба, начиненная металлическими предметами. Подозреваемый в нападении — студент Владислав Росляков — покончил с собой, его нашли мертвым. В результате атаки погиб 21 человек.

Позже стало известно, что мать "керченского стрелка" Галина находится в психиатрической больнице. СМИ узнали, что после бойни в колледже женщина пыталась покончить с собой.