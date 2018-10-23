"Попытка суицида": мать "керченского стрелка" оказалась в психбольнице

Мать Владислава Рослякова попала в психбольницу, сообщила его бабушка / Скриншот видео с youtube.com

Мать подозреваемого в массовом убийстве людей в политехническом колледже в Керчи (захваченный Россией Крым) Владислава Рослякова Галина находится в психиатрической больнице.

Мама "керченского стрелка" не выходит на связь, рассказала бабушка возможного злоумышленника Галина Рослякова "Собеседнику".

По данным издания, также есть информация, что мать подозреваемого пыталась покончить с собой.

"Со дня трагедии я так и не видела свою невестку Галю, мать Влада. В полиции мне сказали, что она сейчас в психиатрической больнице, но связаться я с ней я до сих пор не смогла", — отметила бабушка.

Ранее сообщалось, что днем 17 октября в Керчи в колледже произошел взрыв. В Следственном комитете России сообщили, что взорвалась бомба, начиненная металлическими предметами. Директор учебного заведения Ольга Гребенникова говорила, что в колледже неизвестные взорвали холл, бегали, бросали взрывпакеты и расстреливали людей из автомата.

СМИ писали, что подозреваемый в нападении Владислав Росляков покончил с собой, его нашли мертвым. В результате атаки погиб 21 человек. Позже стало известно, что подозреваемый мог взять деньги для приобретения оружия и боеприпасов у своей бабушки Галины Росляковой.