РосСМИ узнали, кого в первую очередь хотел убить "керченский стрелок"

Владислав Росляков во время бойни в колледже в Керчи в первую очередь хотел убить его директрису, узнали журналисты / 112

Подозреваемый в массовом убийстве людей в политехническом колледже в Керчи (захваченный РФ Крым) Владислав Росляков в первую очередь хотел расправиться с директором учебного заведения — Ольгой Гребенниковой.

Директор колледжа, в котором произошла бойня, говорила, что могла быть на месте погибших, сообщает "Рен ТВ" со ссылкой на родственников жертв.

По данным российского издания, мать одного из погибших встретила Гребенникову в морге во время опознания тела своего сына, и директор воскликнула, что тоже могла быть на месте погибших.

"А она и должна была быть... Дети директора никогда не любили. Мы, родители, думали, что просто это была детская нелюбовь к руководителю. В причинах не разбирались", — сказала женщина, потерявшая сына в результате бойни в колледже.

Ранее сообщалось, что днем 17 октября в Керчи в колледже произошел взрыв. В Следственном комитете России сообщили, что взорвалась бомба, начиненная металлическими предметами.

Ольга Гребенникова говорила, что в колледже неизвестные взорвали холл, бегали, бросали взрывпакеты и расстреливали людей из автомата. Позже появилась информация, что подозреваемый в нападении Владислав Росляков покончил с собой, его нашли мертвым. В результате атаки погиб 21 человек.