"Возомнил себя героем": психолог оценил поведение "керченского стрелка" во время бойни в колледже

23 октября 2018, 11:57

Преступление в колледже в Керчи было явно заранее спланировано, отметил эксперт.

Психолог полагает, что Владислав Росляков во время бойни в колледже в Керчи представлял себя неким героем
Владислав Росляков во время бойни в колледже в Керчи представлял себя неким героем, полагает психолог

Видео, на котором запечатлено, как в Керчи (захваченный Россией Крым) Владислав Росляков ходит по политехническому колледжу и убивает людей, свидетельствует о том, что преступление не было совершено в состоянии аффекта (состояние сильного возбуждения).

Судя по тому, как "керченский стрелок" двигался и держал оружие, он явно представлял себя неким героем, рассказал психолог Максим Жидко в комментарии "Сегодня".

"Прежде всего, перед нами нарезка кадров, сделанная кем-то и предполагающая определенный взгляд на ситуацию — что-то выпячено, что-то, наоборот, убрано, — заявил эксперт.

Читайте такжеБойня в Керчи: росСМИ показали, где тренировался "керченский стрелок"По словам собеседника, "точно можно сказать, что преступление было явно заранее спланировано и не являлось аффектом".

"Судя по тому, как двигается и держит оружие стрелок, он явно представляет себя неким героем. Расстрел мониторов может быть расценено и как срыв злости, и как желание покрасоваться. Такое ощущение, что он в своем воображении видит себя героем компьютерной игры или боевиком", — добавил психолог.

Ранее сообщалось, что днем 17 октября в Керчи в колледже произошел взрыв. В Следственном комитете России сообщили, что взорвалась бомба, начиненная металлическими предметами.

Директор учебного заведения Ольга Гребенникова говорила, что в колледже неизвестные взорвали холл, бегали, бросали взрывпакеты и расстреливали людей из автомата. Позже появилась информация, что подозреваемый в нападении Владислав Росляков покончил с собой, его нашли мертвым. В результате атаки погиб 21 человек.

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