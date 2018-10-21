Моменты взрыва и расстрела в керченском колледже попали на видео (18+)

скриншот из видео

Телеканал "Вести.Крым" опубликовал видеозапись с камер наблюдения, на которой запечатлен момент нападения Владислава Рослякова на студентов и сотрудников Керченского политехнического колледжа.

Видео опубликовано на YouTube-канале "Вести.Крым".

На записи видно, как Росляков заходит в здание учебного заведения, неся сумку с оружием и боеприпасами.

В кадр также попали моменты взрыва и расстрела.

В среду, 17 октября, студент четвертого курса Владислав Росляков устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. Погиб 21 человек - шестнадцать студентов и пять работников колледжа. Пострадали более пятидесяти человек. Стрелок покончил с собой.