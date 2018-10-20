Теракт в Керчи: стало известно, где стрелок взял деньги на оружие и боеприпасы

Владислав Росляков / "ВКонтакте"

Подозреваемый в массовом убийстве в Керченском политехническом колледже Владислав Росляков мог взять деньги для приобретения оружия и боеприпасов у своей бабушки Галины.

Как рассказала женщина "КП", Влад накануне бойни посетил ее дом, а после его визита у нее пропали 20 тысяч, отложенные на похороны.

"Рядом с фотоальбомом в косметичке у меня хранились 20 тысяч, - хриплым от рыданий голосом рассказывает пенсионерка. - Внук знал про них. Может быть, взял, когда забирал фотографии в последний раз".

Кроме того, Росляков мог продать мотоцикл, принадлежавший его отцу.

"Мой сын раньше ездил на мотоцикле. В последние годы он просто пылился у нас в гараже вместе с прицепом, - добавляет Галина Рослякова. - Следователи предположили, что Влад мог продать мотоцикл. Когда они узнали про гараж, сразу забрали у меня ключи от него. Устроили там обыск. На месте мотоцикл или нет, я не знаю. Ключи мне пока не вернули".

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По ее словам, в последнее время Влад стал черствым — совсем перестал общаться с отцом. Игорь Росляков раньше работал на заводе. Жена вместе с ребенком ушла из-за того, что он много пил. Однажды Игорь пьяным упал с моста, ударился головой. С тех пор у мужчины начались проблемы со здоровьем. Ему даже дали инвалидность.

"Игорь в основном сидел дома. Но ему хотелось погулять с сыном. Игорь просил его: "Владик, пойдем к морю, еще куда-нибудь". А внук в последнее время только отмахивался от отца. Говорил: "Я взрослый. Мне с тобой не интересно", - добавила бабушка керченского стрелка.

Напомним, 17 октября, в Керченском политехническом колледже произошел взрыв. Согласно версии Следственного комитета РФ, студент 4-го курса этого колледжа открыл стрельбу в учебном заведении, после чего покончил с собой.

В результате взрыва и стрельбы в колледже в Керчи погиб 21 человек, более 50 были госпитализированы.