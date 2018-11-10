Бойня в Керчи: в Следкоме РФ ответили на вопрос о сообщниках Рослякова

Владислав Росляков

Подозреваемый в массовом убийстве людей студент Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков действовал в одиночку.

"Следствием детально установлен путь Рослякова как по прилегающей территории, так и в здании колледжа в день совершения преступления. Получены доказательства и свидетельства, зафиксировавшие все его действия. Исходя из имеющихся данных, следствие сделало вывод, что Росляков действовал в одиночку", - сказано в сообщении пресс-службы Следкома РФ.

В сообщении также отмечается, что по делу о массовом убийстве в Керчи уже допрошено 650 человек, кроме того, продолжается исследование личности Рослякова и его психологическое состояние до и в момент совершения преступления.

Напомним, ранее была опубликована личная переписка "керченского стрелка".

Как известно 17 октября, в Керчи в колледже произошел взрыв − взорвалась бомба, начиненная металлическими предметами.

Позже стало известно о том, что атаку совершил студент Владислав Росляков, который затем покончил с собой. В результате теракта погиб 21 человек.