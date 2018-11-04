"Иногда стреляю в людей": опубликована личная переписка "керченского стрелка"

Владислав Росляков в соцсетях хватслася оружием

Подозреваемый в кровавой бойне в Керченском политехническом колледже Владислав Росляков в соцсетях заявлял о желании умереть, а также обещал устроить "интересный выпускной".

Это следует из скринов переписки Рослякова, который пользовался псевдо "Анатолий Смирнов", с девушками под именами Лиза Панченко и Полина Медведева, которые выложены интернет-сообществом "Двач".

При этом Росляков рассказывал о своем пристрастии к стрельбе и хвастался "пушкой в сейфе". Он утверждал, что иногда стрелял в животных и в людей.

Ранее стали известны странные факты о Владиславе Рослякове.

Как известно 17 октября, в Керчи в колледже произошел взрыв − взорвалась бомба, начиненная металлическими предметами.

Позже стало известно о том, что атаку совершил студент Владислав Росляков, который затем покончил с собой. В результате теракта погиб 21 человек.