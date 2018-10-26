Бойня в Керчи: росСМИ рассказали об украинских вдохновителях Рослякова

Владислав Росляков

Подозреваемый в массовом убийстве в Керченском политехническом колледже Владислав Росляков накануне кровавого нападения сделал дома своеобразный электронный фотоколлаж из компьютерных игр Doom и GTA, а на фон скриншота наложил изображения коридоров и помещений родного колледжа.

Экспертиза проверяет, совершал ли Росляков убийства, руководствуясь именно этой схемой, найденной на флешке в его сумке, пишет "Коммерсант".

При этом в сумке Рослякова нашли 10 небольших самодельных взрывных устройств "метательного типа", а также бутылка с "коктейлем Молотова", что дает основание следователями сделать предположение о том, что парень после бойни намеревался сжечь здание колледжа.

По данным следователей, Росляков посещал сайты и форумы, где собирались поклонники серийных убийств и неонацисты.

В материале подчеркивается, что Рослякова ярко характеризует фото маньяка Анатолия Оноприенко, который за семь лет убил 52 человека, был осужден к пожизненному сроку и в 2013 году скончался в Житомирской тюрьме, при этом студент использовал его в качестве аватарки в своем Telegram.

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Кроме того, среди самых частых запросов, которые он вводил в поисковые системы, были слова "дробовик", "террор", "террорист", "Сайга", "охолощенный, переоборудование", "ИГИЛ казни" и т. п. Также он активно искал и просматривал видео в интернете с изображением различных расправ, например, расчленения людей.

"Свой аккаунт в Twitter он назвал "Хочу умереть", а также, как полагает следствие, мог быть связан с экстремистами в Украине, с которыми не только играл в Doom и другие шутеры в онлайн-режиме, но в переписке с ними интересовался и вопросами, связанными с изготовлением бомб. Сам Росляков, по предварительным данным, считал себя анархистом и поклонником панк-рока", — подчеркивает "Коммерсант".

В то же время эксперты в области психиатрии и психологии полагают, что мотивы действий Рослякова так и не будут установлены, но у него могут появиться поклонники и подражатели.

Напомним, ранее сообщалось, что Владиславу Рослякову удалось купить оружие для теракта в августе 2018-го благодаря информации из Росгвардии.

Как известно 17 октября, в Керчи в колледже произошел взрыв − взорвалась бомба, начиненная металлическими предметами.

Позже стало известно о том, что атаку совершил студент Владислав Росляков, который затем покончил с собой. В результате теракта погиб 21 человек.