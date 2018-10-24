"Керченскому стрелку" Рослякову продали ружье только после звонка от силовиков - СМИ

24 октября 2018, 14:27

Удивленный юностьтю покупателя продавец взял у него деньги за ружье лишь после обращение к российским силовикам.

Владислав Росляков
Владислав Росляков / "ВКонтакте"

"Керченскому стрелку" Владиславу Рослякову удалось купить оружие для теракта в августе 2018-го благодаря информации из Росгвардии.

Как сообщает портал "Лайф" со ссылкой на собственные источники, когда молодой человек пришел с деньгами в магазин "Оружейник", то продавец сперва усомнился, что такой клиент имеет разрешение на оружие.

Мужчина позвонил в городской отдел Росгвардии и уточнил факт выдачи лицензии Рослякову. Там продавцу подтвердили, что юноша получил документы на покупку оружия.

Соответственно, Рослякову продали помповое охотничье ружье 12-го калибра модели "Хатсан" за 19 тысяч рублей и 25 боеприпасов к нему.

Затем молодой человек, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания, через полтора месяца уже со всеми документами пошел в другой керченский оружейный магазин, где 13 октября благополучно и купил более ста патронов с картечью.

Напомним, в минувшую среду, 17 октября, в городе Керчь (аннексированный РФ Крым) в колледже произошел взрыввзорвалась бомба, начиненная металлическими предметами.

Директор колледжа позже заявила, что в колледже неизвестные взорвали холл, бегали, бросали взрывпакеты и расстреливали людей из автомата. Позже российские правоохранители сообщили о том, что атаку совершил студент Владислав Росляков, который затем покончил с собой. В результате теракта погиб 21 человек.

Позднее росСМИ узнали, кого в первую очередь хотел убить Росляков.

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оружие теракт Керчь стрельба Росгвардия Владислав Росляков
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