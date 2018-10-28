"Стул позора" и комплексы: стали известны странные факты о керченском стрелке

Владислав Росляков

Подозреваемый в теракте студент Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков мог иметь комплексы по поводу общения с противоположным полом.

Как рассказал бывший друг и одноклассник Рослякова, который сидел с ним за одной партой, отношения с противоположным полом были "странным моментом биографии" стрелка.

"Влад почему-то совсем не желал общаться с девочками, даже избегал их. Помню, как-то вечером мы отправились с ним купаться на море. Три девчонки позвали нас потом погулять. Я согласился. Реакция Влада меня удивила - он ни в какую не соглашался идти. Подобные вещи происходили с Владом часто. Женских компаний он сторонился. Хотя девочки тянулись к нему, он даже некоторым нравился. Тогда мне казалось, что у него серьезные комплексы по этому поводу", - сказал одноклассник Рослякова в интервью mk.ru.

По его словам, его товарищ чаще общался со старшими парнями, когда довольно продолжительное время ходил в тренажерный зал.

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Кроме того, один из однокурсников Владислава Рослякова предположил, что причиной теракта мог послужить тот факт, что Владислав часто сидел на "стуле позора", куда директор колледжа сажала нерадивых учеников и отчитывала. Родители учеников подтвердили, что в колледже действительно есть некий "стул позора" — о нем директор учебного заведения подробно рассказывала родителям на собраниях. В то же время один из выпускников колледжа подтвердил существование "стула позора", однако назвал такие слухи "ерундой".

Ранее СМИ рассказали об украинских вдохновителях Рослякова.

Как известно 17 октября, в Керчи в колледже произошел взрыв − взорвалась бомба, начиненная металлическими предметами.

Позже стало известно о том, что атаку совершил студент Владислав Росляков, который затем покончил с собой. В результате теракта погиб 21 человек.