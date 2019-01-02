Кровавая бойня в Виннице: подозреваемый спрятал молоток в трусах и пошел на прогулку

Подозреваемый в убийстве собственной семьи в Виннице (нашли мертвыми 63-летнюю мать, 30-летнюю жену и 7-летнего сына, а 3-летняя дочь скончалась позднее) якобы избавился от орудия убийства, выбросив его в центре города.

Подозреваемый замотал молоток, которым забил семью, в трусы. Затем он несколько часов гулял по Виннице, прежде чем выкинуть молоток, пишет Обозреватель со ссылкой на источники.

"Подозреваемый, по внешним признакам, не имеет психологический отклонений и кажется адекватным. После убийства он позвонил в скорую, извинился за обращение, и только потом сказал, что в квартире несколько мертвых", — сообщил собеседник.

При этом дочку подозреваемого можно было бы спасти: "Если бы он не бросил ее посреди мертвых тел и не сбежал, ребенка можно бы было спасти".

Напомним, ключевая версия преступления — мужчина мог убить экс-супругу из-за длительного конфликта.