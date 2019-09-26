Сорвало скальп: в Днепре произошел жуткий инцидент с лифтом

Лифт / УНИАН

Жуткий инцидент с 15-летней Александрой Яровенко произошел в Днепре. Девочка по неосторожности упал в шахту лифта. В результате происшествия подростка госпитализировали с тяжелыми травмами.

По словам подруги семьи Марины Лебедь, пострадавшей уже сделали операцию, но врачи не дают никаких прогнозов.

"Сейчас Сашуня в реанимации, вчера ей сделали операцию. У нее перелом правой ноги, две кости, перелом четырех ребер, сильный ушиб грудной клетки, селезенки и сердца, частично сорван скальп начиная от века и до затылка, гематома на голове, открытая черепно-мозговая травма…", - написала Лебедь в Facebook.

На данный момент ребенок находится в тяжелом состоянии.

По данным Униан, инцидент произошел еще 24 сентября. Три девочки заходили в лифт на первом этаже. Две уже были в кабинке, когда дверь начала закрываться, они попытались ее придержать, чтобы их подруга успела зайти, но лифт поехал вверх. Девочка 2004 года упала в лифтовую шахту.

Жильцы дома услышали крики детей и вызвали полицию. Пострадавшую из шахты лифта доставали спасатели.