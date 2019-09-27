"Слуга народа" обвинил Рябошапку в затягивании громкого дела

Руслан Рябошапка / УНИАН

Глава Генеральной прокуратуры Украины Руслан Рябошапка затягивает согласование подозрения скандальному экс-главе одесского Правого сектора Сергею Стерненко, которого считают виновным в убийстве человека. Народный депутат от Слуги народа Александр Дубинский отметил, что Нацполиция уже подписала документ и настаивает на аресте активиста.

"Подозрение уже неделю находится на согласовании у Генпрокурора Руслана Рябошапки", – написал Дубинский в Facebook.

При этом "слуга народа" потребовал о генпрокурора отчитаться о причинах задержки в подписании подозрения, а также "аресте убийцы".

Стоит отметить, что в ночь с 23 на 24 мая 2018 года Стерненко недалеко от своего дома убил бывшего десантника 25-й бригад, жителя Черноморска Ивана Кузнецова. У погибшего осталось трое детей. Кроме того, скандальный активист ранил еще одного мужчину - Александра Исайкула.

По словам экс-главы Правого сектора, на него напади двое неизвестных и начали его избивать. Он выхватил нож и в темноте ранил нападавших. Позже Стерненко заявил, что нож был не его, а одного из противников, но ему удалось перехватить орудие и нанести семь ранений нападавшим.

После того, как противники бросились бежать, активист рванул за ними, но догнал только Кузнецова, которому хладнокровно нанес еще несколько ударов ножом, после чего мужчина умер.

В то же время, адвокат Исайкула утверждает, что на Стерненко никто не собирался нападать и их встреча была случайной.

Напомним, что ранее Стерненко заявил, что его автомобиль преследовал "неадекватный водитель".