Известный одесский активист вновь заявил о покушении

26 августа 2018, 00:12

Если это действительно было покушение - он четвертый раз умудрился его избежать.

Стерненко пережил уже три неудачных покушение - правда, неизвестно, является ли последний из них покушением
Стерненко пережил уже три неудачных покушение - правда, неизвестно, является ли последний из них покушением / Фото: Facebook/Сергей Стерненко

Известный одесский активист, бывший глава одесского "Правого Сектора" Сергей Стерненко, который известен тем, что на него было уже три неудачных покушения, заявляет, что с ним случилась довольно непонятная история - его автомобиль преследовал "неадекватный водитель".

"Случилась очень странная история. Я ехал из Киева в Херсон. На подъезде к Одессе у меня под капотом выскочила серая KIA Magnetis на литовских номерах LKW 367 и очень резко затормозила, хотя впереди на трассе не было никаких препятствий. Водитель KIA явно пытался устроить ДТП. После того, как я затормозил и вывернул руль вправо, обиджаючы его автомобиль начал меня догонять и несколько раз идти на аварийно опасном сближении", - написал он в своем Facebook.

Стерненко отметил, что этим непонятное поведение не ограничилось - после этого машина периодически пыталась подрезать его авто и даже "выдавить" его автомобиль с трассы. Он выразил предположение, что попытка покушения была связана с его деятельностью.

Пользователи, впрочем, не разделили его паранойю, заметив, что не исключена была обычная дорожная "подстава" - увидели достаточно престижный автомобиль и попытались "развести". 

Читайте такжеРезонансное убийство на Одещине: появились неожиданные подробности об убитом Стерненко мужчине"Сделать аварию и требовать потом денег", "Выглядит, как подстава на дороге. Такие работают вместе с 2-3-мя автомобилями, где сидят их "друзья", - написали в комментариях.

Напомним, в Одессе 24 мая совершенно третье покушение на главу общественной организации "Небайдужи" Сергея Стерненко. На одессита напали двое неизвестных, одному из них он нанес смертельное ранение ножом в живот.

Позже в Нацполиции сообщили основные версии инцидента, среди которых хулиганские мотивы, корыстные мотивы, бытовой конфликт. Затем Стерненко рассказал, где взял нож, которым смертельно ранил напавшего на него мужчину.

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ДТП автомобиль покушение активист Сергей Стерненко
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