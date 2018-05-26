Оставшегося в живых нападавшего на Стерненко освободили из-под ареста

Экс-глава "Правого сектора" Одессы, а ныне общественный активист организации "Небайдужи" Сергей Стерненко сообщил, что подозреваемого в нападении на него мужчину отпустили из-под ареста.

"Это Александр Исайкул. Он был одним из нападавших на меня 24 мая. После покушения он скрылся, но был задержан полицией. По сообщениям ряда СМИ, которые ссылаются на советника начальника ГУНП Руслана Форостяка, нападавшего сегодня отпустили на волю", - написал Стерненко в Facebook.

Активист заявил, что напавший на него мужчина проходит в данном деле, в результате которого был смертельно ранен его сообщник, в качестве свидетеля.

Напомним, в Одессе 24 мая совершенно третье покушение на главу общественной организации "Небайдужи" Сергея Стерненко. На одессита напали двое неизвестных, одному из них он нанес смертельное ранение ножом в живот.

Позже в Нацполиции сообщили основные версии инцидента, среди которых хулиганские мотивы, корыстные мотивы, бытовой конфликт. Затем Стерненко рассказал, где взял нож, которым смертельно ранил напавшего на него мужчину.