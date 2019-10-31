Дубневич согласился на арест и рассказал, что захватит с собой в изолятор

Ярослав Дубневич / Фейсбук Я.Дубневича

Народный депутат Ярослав Дубневич, с которого в четверг, 31 октября, вняла неприкосновенность Верховная Рада, заявил о том, что уже подготовился к своему вероятному аресту.

"Сумку собрал, не в СИЗО, а в ИВС", - рассказал он в комментарии журналистам. На уточняющий вопрос, что он взял с собой, парламентарий сказал, что взял, в частности, две книги, полотенце, мыло, зубную щетку и спортивный костюм

Отвечая на вопрос журналистов, согласен ли он на арест, Дубневич сказал: "Согласен. Я готов добиваться...".

В то же время он отрицательно ответил на вопрос о том, готов ли он внести залог.

Дубневич также утверждает, что за все время расследования дела его ни разу не вызывали на допрос в качестве свидетеля.

Читайте такжеНардепу Дубневичу вручили подозрениеДубневич считает, что речь идет "о политическом шоу", поскольку представители власти и НАБУ во главе с Артемом Сытником хотят показать, как они "борются против" него.

По словам депутата, если Верховная Рада и дальше будет принимать такие решения, как сегодня, то в "украинском парламенте в течение года мы увидим не фракции Слуга народа или Голос, или другие, а фракции НАБУ, СБУ, МВД ...".

Комментируя упрек журналиста в том, что, если он называет сегодняшнее решение ВР о снятии с него неприкосновенности и всю ситуацию "политическим шоу", то почему его сегодня не арестовали прямо в парламенте, в сессионном зале, Дубневич ответил: "Сытник очень хотел этого, но на это не пошел ни генеральный прокурор, ни прокурор антикоррупционной прокуратуры".

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Напомним, 31 октября народные депутаты дали согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Ярослава Дубневича.