"Во тебе, мужик!": Дубневич с трибуны Рады дважды отметился неприличными жестами

Ярослав Дубневич показал с трибуны дулю

Народный депутат Ярослав Дубневич, с которого в четверг, 31 октября, сняла неприкосновенность Верховная Рада, отличился в парламенте неприличными жестами.

Во время своего выступления народный избранник дважды с трибуны показал дулю, передает Цензор.НЕТ.

Это случилось в тот момент, когда его коллеги обсуждали вопрос о лишении Дубневича неприкосновенности и привлечении его к ответственности.

"Так я вот вам всем расскажу, почему я показал во Шульмейстеру! Мы всместе с депутатами Львовщины сказали: "Во тебе, мужик!", - сказал Дубневич.

Ранее Владимира Путина высмеяли из-за нелепого жеста.