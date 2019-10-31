"Маразматичное ботоксное чудовище": Путина высмеяли из-за нелепого жеста

Владимир Путин / Reuters

Президент Российской Федерации Владимир Путин снова стал посмешищем Сети. В этот раз российский лидер отличился неуместным жестом во время прямого эфира.

Так, журналист начал зачитывать вопрос, но в этот момент Путин показал кулак. Соответствующее видео опубликовал в своем Twitter-аккаунте пропагандист Дмитрий Смирнов.

"Ничего себе у вас велодорожки!": Путин жестом ответил на просьбу выделить 451 миллион на велодорожку", - написал он в комментарии к видео.

"Ничего себе у вас велодорожки!": Путин жестом ответил на просьбу выделить 451 миллион на велодорожку pic.twitter.com/GfBiRMjBTx — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) October 31, 2019

Пользователи социальной сети бурно отреагировали на такое поведение президента РФ: "И отдал этот подряд Ротенбергу. Тот недорого построит ее за 10 млрд$", "все…это мем. Ща начну стебаться", "сечину даст", "что заслужили, то и имеем", "Ничего себе, какие велодорожки, оказывается, выгодные. Отдам подряд корефану", "Все сопрут... И от веледорожки останутся только ножки да рожки!", "Старое маразматичное ботоксное чудовище" и другие.

Напомним, что ранее президента Российской Федерации Владимира Путина высмеяли из-за очень странной позы во время выступления на конгрессе всемирного израильского фонда Керен ха-Йесод в Москве.