Покусились на "святое": ГБР взялось за зарплату и доходы Порошенко

ГБР взялось за зарплату и доходы Порошенко / Новости 24/7

После того, как Петр Порошенко в 17 раз наплевал на допрос ГБР – Бюро решило проверить доходы бывшего президента.

Печерский районный суд Киева дал разрешение изъять в Пенсионном фонде информацию о начисленной Порошенко зарплате и полученных им доходах, пишут Украинские новости со ссылкой на материалы дела. Дело касается в том числе и злополучной поездки Порошенко на Мальдивы.

Теперь следователи и прокуроры смогут выяснить, какие суммы заработной платы и прочих доходов начислялись Петру Порошенко с 7 июня 2014 года по 19 мая 2019 года (время его пребывания на посту президента Украины – ред.).

Ранее ГБР попросило журналистов помочь расследовать тайный отдых Порошенко на Мальдивах. Журналистов попросили предоставить данные по программе Mr. Petro Incognito. Тайный отпуск президента Порошенко.

Также Печерский районный суд Киева дал добро следователям ГБР на временный доступ к редакционной коммуникации журналистов программы Схемы, которые готовили расследование о тайном отпуске Петра Порошенко на Мальдивах.

Как сообщалось, Порошенко переписывает кондитерский бизнес на сына. Экс-глава государства уже перерегистрировал часть компании.

Напомним: