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Покусились на "святое": ГБР взялось за зарплату и доходы Порошенко

7 ноября 2019, 18:00

Суд уже дал Госбюро в этом вопросе зеленый свет.

ГБР взялось за зарплату и доходы Порошенко
ГБР взялось за зарплату и доходы Порошенко / Новости 24/7

После того, как Петр Порошенко в 17 раз наплевал на допрос ГБР – Бюро решило проверить доходы бывшего президента.

Печерский районный суд Киева дал разрешение изъять в Пенсионном фонде информацию о начисленной Порошенко зарплате и полученных им доходах, пишут Украинские новости со ссылкой на материалы дела. Дело касается в том числе и злополучной поездки Порошенко на Мальдивы.

Теперь следователи и прокуроры смогут выяснить, какие суммы заработной платы и прочих доходов начислялись Петру Порошенко с 7 июня 2014 года по 19 мая 2019 года (время его пребывания на посту президента Украины – ред.).

Ранее ГБР попросило журналистов помочь расследовать тайный отдых Порошенко на Мальдивах. Журналистов попросили предоставить данные по программе Mr. Petro Incognito. Тайный отпуск президента Порошенко.

Также Печерский районный суд Киева дал добро следователям ГБР на временный доступ к редакционной коммуникации журналистов программы Схемы, которые готовили расследование о тайном отпуске Петра Порошенко на Мальдивах.

Как сообщалось, Порошенко переписывает кондитерский бизнес на сына. Экс-глава государства уже перерегистрировал часть компании.

Напомним:

  • 17 января 2018 года  сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко 2018-й год встречал в домашних условиях, несколько дней провел в государственной резиденции Гута (Ивано-Франковская область), а затем посетил с частной поездкой Мальдивские острова.
  • "Эту поездку (на Мальдивы - ред.) он оплатил сам, с собственного счета задекларированных средств, что и будет отражено в его электронной декларации!" – заявили тогда представители пресс-службы главы государства. 
  • 6 августа 2019 года  ГБР подтвердило факт открытия уголовного производства по поводу возможной организации Петром Порошенко незаконной переправки лиц через государственную границу. Как рассказали в пресс-службе ГБР, дело касается поездки Порошенко на Мальдивы в 2018 году, соответствующие сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований 5 августа.
  • 14 сентября 2019 года стало известно, что во время обысков в Международном аэропорту Киев имени И.Сикорского правоохранители обнаружили доказательства незаконного пересечения границы Петром Порошенко, сообщил экс-заместитель главы Администрации Виктора Януковича Андрей Портнов.

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