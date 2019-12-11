"Не пи*ди-те": Дубинский обвинил Гончарука во лжи из-за премии Милованову

Дубинский обвинил Гончарука во лжи / УНИАН

В среду, 11 декабря, народный депутат Украины от Слуги народа Александр Дубинский назвал ложью слова премьер-министра Алексея Гончарука о том, что он не видео документов по премии министру экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофею Милованову, который ранее приуныл из-за небольшой зарплаты.

"Премьер Гончарук говорит, что "не видел документов по премии Милованову". Это ложь. Потому что премии министрам установлены по распоряжению самого Гончарука. При этом, установлен следующий "понятийный" уровень премий, чтобы добить уровень зарплат до: 125 тыс гривен министр и 100 тыс гривен замминистр", - высказался Дубинский в своем телеграм-канале.

При этом Дубинский подчеркнул, что "резкий скачок зарплаты Милованова - это приведение к средней сумме предыдущих выплат".

"271+68+40=378 тыс гривен . Делим на 3 и получаем искомые 126 тыс гривен. Не пи*ди-те", - отметил депутат.

Читайте также"Заменить молоко на 100 грамм и каннабис": министр-"дебил" Милованов посягнул на "святое"Напомним, ранее сообщалось, министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов может получить премию за ноябрь 2019 года в размере 1630%, или 236 тысяч гривен.

Об этом говорится в документе, опубликованном DT.UA. Отметим, документ был адресован Кабинету министров.

Таким образом, заработная плата Милованова, с учетом предложенной премии, может составить 271 тысячу гривен.

В таблице также указано, что за сентябрь министр получил премию в 345%, а за октябрь – 587,5%.