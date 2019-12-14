"Цены, как в самолете": в Укрзализныце хотят ввести новшество

В Укрзализныце планируют ввести новшество - продавать билеты по приниципу авиакомпаний - по невысокой цене заблаговременно и по наивысшей - ближе к дате поездки.

Член правления "Укрзализныци" Марчин Целеевский сообщил, что такой подход поможет расширить предложения и "достичь большего количества клиентов".

"Мы хотим продавать билеты, как в самолете: с наименьшей ценой - заблаговременно и с высшей ценой - непосредственно ближе к дате поездки. Это поможет нам расширить наши предложения и этим достичь большее количество клиентов", - заявил Целеевский.

Чиновник объяснил, что на данный момент в компании предусмотрена одна цена на билет во все дни. По его мнению, это неправильно, потому что такая цена не учитывает потребности огромного количества пассажиров.

"Таким подходом (одинаковыми ценами на билеты, - Ред.) мы как бы уравниваем всех людей в плане дохода, забывая о том, что для некоторых людей наша цена слишком высока, а некоторые могут платить больше", - добавил Целеевский

Этот вопрос сейчас в процессе разработки, сейчас компания проводит исследования ис корее всего, в ближайшем будущем, принцип разных цен на билеты запустят в Укрзализныце.

Напомним, в 2020 году Укрзализныця планирует провести индексацию тарифов на пассажирские перевозки.В частности, с 1 марта 2020 года предусмотрена ежемесячная индексация тарифов на пассажирские перевозки на 2%, указано в проекте финансового плана компании.

Также отметим, недавно компанию Укрзализныця постиг скандал. На сей раз пассажиры поезда сообщением Харьков- Одесса стали свидетелями неприятного соседства. На опубликованных кадрах видно, что в купе поезда "паслись" целые стада тараканов. Об этом в группе Черный список Одесса в Facebook написала возмущенная пассажирка, которая ехала в купейном вагоне.