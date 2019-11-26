"За людей не считают, полное дно": Укрзализныця вляпалась в новый скандал

В купе поезда Харьков-Одесса "паслись" целые стада тараканов

Новый скандал постиг компанию Укрзализныця. На сей раз пассажиры поезда сообщением Харьков- Одесса стали свидетелями неприятного соседства.

На опубликованных кадрах видно, что в купе поезда "паслись" целые стада тараканов. Об этом в группе Черный список Одесса в Facebook написала возмущенная пассажирка, которая ехала в купейном вагоне.

"Поезд 59 Харьков-Одесса. Все купе в тараканах!!!", — прокомментировала видео пользователь Влада Владислава.

На видео запечатлено, как насекомые оккупировали практически все купе, а также бегали по полкам, матрасам, пакетам с постельным бельем.

Пользователи в Сети не без сарказма прокомментировали увиденное:

"Мило, живой уголок прям", "Я бы там спать не смогла. И проводнику бы не дала покоя", "Главное с ними подружиться а там и ночь спокойная будет", "Может они в гости едут? Не бежать же им из Харькова!", "Это полное дно...просто обидно что все кто стоит во главе, нас за людей не считают, именно они знают что им ничего не будет...посадили бы на пару дней в СИЗО и все ,было бы сразу все ок ..скоро будет как в Индии", "Меньше курочку в фольге и яйки возить надо", "Зашли на огонек", "Где гарантия. что в белье и вшей нет, раз целые тараканьи стада себя привольно чувствуют", - написали в комментариях под видео.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Укрзализныця угодила в скандал из-за Интерсити.