Гончарук после скандальной видеозаписи не пришел на заседание фракции Слуга народа

Гончарук проигнорировал заседание фракции после громкого скандала / УНИАН

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук после обнародования спровоцировавшей скандал видеозаписи с оскорблениями в адрес президента Владимира Зеленского вечером 15 января не пришел на запланированное заседание фракции Слуга народа.

"Товарищи, это в экономике премьер профан, а чуйка у него огого. По состоянию на 19:12, развернулся на подъезде к Раде и удрал в неизвестном направлении. Закончим заседание, и поедем ловить, если не одумается. Хочется обсудить это сочетание слабоумия и отваги", - сообщил нардеп из фракции Максим Бужанский в Telegram.

Депутат от Слуги народа Александр Дубинский высказал мнение, что Гончарук вместо заседания фракции отправился в Офис президента.

"Гончарук не приехал на фракцию. Отправился прямо в Офис президента. Думаю, выйдет оттуда уже не премьером, а рядовым пи*арасом", — написал Дубинский.

Однако журналист проекта Схемы Михаил Ткач сообщил в Telegram, что в Офисе президента Гончарук, очевидно, не задержался, поскольку съемочная группа зафиксировала, как президент вечером уехал домой.

"Гончарук Гончаруком, а президент поехал домой", - написал Ткач.

Напомним, ранее СМИ распространили информацию, что Гончарук написал заявление об отставке с поста премьер-министра.

Как ранее сообщалось, депутат от политической партии Слуга народа Александр Дубинский требует отправить в отставку премьер-министра Алексея Гончарука после озвученных им в присутствии своих подчиненных оскорблений в адрес президента Владимира Зеленского.