По следам гиперлупа: в Мининфраструктуры пофантазировали о поездках в Одессу за полтора часа

Владислав Криклий / УНИАН

Укрзализныця подписала Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве с китайской компанией CRCC - в присутствии главы Министерства инфраструктуры Владислава Криклия.

Соответствующее сообщение опубликовали представители пресс-службы ведомства. Согласно обнародованным данным, украинская сторона стремимся привлекать иностранные инвестиции - ради создания и запуска комплекса высокоскоростного железнодорожного сообщения.

"Когда добраться по железной дороге в Варшаву, Будапешт и Бухарест можно будет не более чем за 3 часа, а из Киева в Одессу поезд будет идти 1,5 часа вместо нынешних 7-8", - заявил Криклий.

Напомним, ранее в Мининфраструктуры рассказали, кто будет восстанавливать Донбасс после деоккупации, а также поведали, что у Зеленского хотят пересадить украинцев в двухместные самолеты.