Гиперлуп – чепуха: у Зеленского хотят пересадить украинцев в двухместные самолеты

Гиперлуп - это вздор, заявил "слуга народа" Владислав Криклий. / minfi.com.ua

Перелеты на двухместном самолете могут позволить себе все украинцы заявил новоизбранный депутат от Слуги народа Владислав Криклий, который может стать главой транспортного комитета ВР.

"Мы бы хотели больше внимания уделять развитию малой авиации. Это позитивно скажется на дорогах и экологии. К тому же это просто удобно. Сейчас цена на небольшой двухместный самолет сопоставима со стоимостью Toyota Land Cruiser. Позволить себе перелет из Киева в Одессу сможет любой человек. Не нужно будет обращаться к большим авиакомпаниям", — отметил он.

При этом Криклий раскритиковал идею министра инфраструктуры о внедрении в Украине технологии Hyperloop.

"Это очевидный вздор. Чтобы это понять, достаточно приехать на центральный ж/д вокзал в Киеве и посмотреть на неработающий четыре года эскалатор. Решение этой проблемы даже не является реформой, это базовые удобства, создание которых не требуют больших усилий. Достаточно было дать УЗ в свое время поручение, пока их не подчинили напрямую Кабмину, но даже после этого можно и нужно было публично спрашивать с руководителя УЗ", - отметил Криклий в интервью Лига.

Читайте такжеУ Зеленского озвучили план по возвращению Донбасса и КрымаНапомним, глава Министерства инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что, по подсчетам ведомства, в Украине на ремонт всех дорог понадобится 10 лет.

На ремонт всего дорожного покрытия необходим триллион гривен, привел чиновник оценку министерства.