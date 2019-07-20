"Пять лет пи*дили деньги, козел, где гиперлуп?": неугомонному Омеляну навесили фиников в Сети

Омеляна распекли в Сети за гиперлуп / УНИАН

19 июля глава Украинского государства Владимир Зеленский подписал указ о создании условий для развития и повышения качества автомобильных дорог.

Отметим, в документе идет речь о внедрении новейших технологий и материалов при строительстве, реконструкции, ремонте дорог. Кроме того, уточняется, что до 1 января 2020 года Кабмин должен организовать мониторинг квалификации, финансовых и технических требований к участникам публичных закупок, пользуясь лучшими мировыми наработками в данной сфере.

По этому поводу "кипятится" глава Мининфраструктуры Владимир Омелян. Он сразу высмеял указ Зеленского, но потом ему этого показалось мало, и он разразился еще одним сообщением на своей странице в социальной сети Facebook.

"И снова о дорогах и Указе, который их отремонтирует ... Я не знаю, где господин президент берут свою аналитику, но по сообщению сайта президента необходимо 150 млрд грн для ремонта 24 тыс. км основных автомагистралей государственного значения. Берем калькулятор, делим эту цифру на километраж.

Получается 6 250 000 грн за капитальный ремонт 1 км дорог первой и второй категорий !!!

Читайте также"Зассаные 40-летние вагоны и импотенты-чиновники": Омелян в истерике наехал на ЗеленскогоА теперь спросим у украинских автодорожных компаний, вы готовы делать капремонт в три раза дешевле, себе в убыток? Мы Вам дадим Указ, раздадите копии своим сотрудникам: зарплата будет раз в три месяца, материалы выдавать государству бесплатно!", - возмутился Омелян.

Министр инфраструктуры добавил, что это невозможно сделать за три года.

"А отвечать за три года вам, господин президент! Если у Вас будут эти три года. Это мне напомнило о зарплатах учителям по 4000 дол. / месяц. Просто цирк на государственном уровне.Не стыдно ?!", - во всеуслышание вопрошает Омелян.

Для пущей убедительности, Омелян продублировал свое сообщение на английском языке, дабы весь мир был в курсе проблем с дорогами в Украине.

Добавим, что в комментариях к сообщению Омеляна появились весьма любопытные комментарии.

В частности, министру инфраструктуры влетело за то, что он, отрываясь от корыта, вдруг стал все тщательно объяснять, и вспомнили пресловутый гиперлуп.

"Коли відтягують від кормушки пости стають все більшими)", - пишет Александр Поляков.

"Морочили голову і ганьбилися ви всі, хто був при владі останніх 5 років, дайте вже спокій із своїми "розумними" коментарями", - добавила Татьяна Шершень.

"Якби ви, пан омелян, не пи*дили гроші, на протязі 5-ти років, то ремонтувати було б менше.. гіперлуп де?", - вопрошает Дмитрий Вовчок.

"Володимир Омелян, на вихід. Корито закривається", - сказала Владимир Мельник.

"А за що ж ти, козел, збирався гіперлуп будувати, якщо на ремонт звичайних доріг немає грошей, га?", - уточнила Тамара Выговская.

Напомним, ранее Владимир Омелян с сарказмом ответил на обвинения Зеленского.