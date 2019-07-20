"Пять лет пи*дили деньги, козел, где гиперлуп?": неугомонному Омеляну навесили фиников в Сети

20 июля 2019, 14:20

Министру инфраструктуры устроили головомойку в Сети за ужасные дороги и гиперлуп.

Омелян
Омеляна распекли в Сети за гиперлуп / УНИАН

19 июля глава Украинского государства Владимир Зеленский подписал указ о создании условий для развития и повышения качества автомобильных дорог.

Отметим, в документе идет речь о внедрении новейших технологий и материалов при строительстве, реконструкции, ремонте дорог. Кроме того, уточняется, что до 1 января 2020 года Кабмин должен организовать мониторинг квалификации, финансовых и технических требований к участникам публичных закупок, пользуясь лучшими мировыми наработками в данной сфере.

По этому поводу "кипятится" глава Мининфраструктуры Владимир Омелян. Он сразу высмеял указ Зеленского, но потом ему этого показалось мало, и он разразился еще одним сообщением на своей странице в социальной сети Facebook.

"И снова о дорогах и Указе,  который их отремонтирует ... Я не знаю, где господин президент берут свою аналитику, но по сообщению сайта президента необходимо 150 млрд грн для ремонта 24 тыс. км основных автомагистралей государственного значения. Берем калькулятор, делим эту цифру на километраж.

Получается 6 250 000 грн за капитальный ремонт 1 км дорог первой и второй категорий !!!

Читайте также"Зассаные 40-летние вагоны и импотенты-чиновники": Омелян в истерике наехал на ЗеленскогоА теперь спросим у украинских автодорожных компаний, вы готовы делать капремонт в три раза дешевле, себе в убыток? Мы Вам дадим Указ, раздадите копии своим сотрудникам: зарплата будет раз в три месяца, материалы выдавать государству бесплатно!", - возмутился Омелян.

Министр инфраструктуры добавил, что это невозможно сделать за три года.

"А отвечать за три года вам, господин президент! Если у Вас будут эти три года. Это мне напомнило о зарплатах учителям по 4000 дол. / месяц. Просто цирк на государственном уровне.Не стыдно ?!", - во всеуслышание вопрошает Омелян.

Для пущей убедительности, Омелян продублировал свое сообщение на английском языке, дабы весь мир был в курсе проблем с дорогами в Украине.

Добавим, что в комментариях к сообщению Омеляна появились весьма любопытные комментарии.

В частности, министру инфраструктуры влетело за то, что он, отрываясь от корыта, вдруг стал все тщательно объяснять, и вспомнили пресловутый гиперлуп.

"Коли відтягують від кормушки пости стають все більшими)", - пишет Александр Поляков.

"Морочили голову і ганьбилися ви всі, хто був при владі останніх 5 років, дайте вже спокій із своїми "розумними" коментарями", - добавила Татьяна Шершень.

"Якби ви, пан омелян, не пи*дили гроші, на протязі 5-ти років, то ремонтувати було б менше.. гіперлуп де?", - вопрошает Дмитрий Вовчок.

"Володимир Омелян, на вихід. Корито закривається", - сказала Владимир Мельник.

"А за що ж ти, козел, збирався гіперлуп будувати, якщо на ремонт звичайних доріг немає грошей, га?", -  уточнила Тамара Выговская.

Напомним, ранее Владимир Омелян с сарказмом ответил на обвинения Зеленского.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
скандал соцсети Владимир Зеленский ремонт дорог Владимир Омелян гиперлуп новости Украины
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

14:29
Диетолог назвала опасные вкусняшки
14:20
"Пять лет пи*дили деньги, козел, где гиперлуп?": неугомонному Омеляну навесили фиников в Сети
14:02
"Лучше варить борщ": жена Морозюка сверкнула голой грудью и наехала на феминисток
13:58
Катрин Денев изложила секрет своей популярности Видео
13:48
Кит Турман vs Мэнни Пакьяо: когда бой, что говорят боксеры, где смотреть, прогнозы букмекеров
13:46
Интересные конкурсы: полицейский заказал похищение начальника и съемки с ним гей-порно
13:25
"Оскорбление Путина": новый гендиректор Рустави 2 высказался о судьбе Габунии Видео
13:14
Сказка про белого бычка: Путин рассказал, при каком условии уйдет с поста президента РФ
12:43
"Бузова запилила попа-челледж": Звезда Дома-2 Водонаева порадовала фанатов задом в купальнике
12:28
Огнен Кузмич вышел из комы
12:24
"Кто убил Павла?": Зеленский вызвал на ковёр Луценко, Авакова, Князева и Грицака
12:06
Боевики "ДНР" пустили пыль в глаза по поводу прекращения огня на Донбассе
11:51
"Сидят в моче зеленой, гадюшник и вонь": туристы показали на видео отдых на Азовских "болотах" Видео
11:38
Муж Инны Чуриковой приоткрыл завесу тайны над состоянием ее здоровья
11:38
Известная теннисистка устроила стриптиз в баре
11:07
Логичная карьера: скандальная Диана Шурыгина снялась у порнорежиссера
10:58
Королева Елизавета II "заказала" правнука: Меган Маркл снова станет мамой
10:55
96-летний бегун побил мировой рекорд
10:44
Эксперт рассказал, сколько миллиардов путинские друзья в Европе распилят на Северном потоке-2
10:28
Вичини стал самым возрастным победителем матча Кубка Дэвиса
10:25
Главные новости 20 июля: день тишины, заявление Путина и смертельное ДТП под Киевом
10:22
"Нашим пограничникам пох*й": в Сети вздрючили Дану Борисову за визит в Киев
09:48
Алжир выиграл Кубок африканских наций Видео
09:46
Меркель обеспокоилась влиянием Кремля на европейскую политику
09:46
Город, который сможет удивить: что посмотреть в Батуми и куда ехать за вином и впечатлениями
09:44
Пошел по стопам Медведчука: Оливер Стоун попросил Путина стать его кумом
09:15
Модный летний must have 2019 – папины шлепанцы: с чем сочетать и куда носить Фото
08:37
Как введение пошлин на дизель и газ из РФ отразится на потребителе мнение
08:22
Жуткое ДТП под Киевом: Audi насмерть раздавил мужчину и двух женщин у АЗС Видео
07:53
"Сближение неизбежно": Путин раскатисто заявил, что русские и украинцы – один народ
07:36
"Нужно развести ноги": Тина Кароль заинтриговала интимным фото
07:29
В Украине наступил день тишины перед выборами в Раду: что запрещено и какие грозят штрафы
07:15
Плюс 10%: как новые пошлины на топливо повлияют на цену автогаза и дизеля
06:27
Летают в облаках: названы самые эмоциональные знаки Зодиака
06:20
"Не хотят, чтобы Путина "сорвало с катушек": Киселев обьяснил, почему Запад не наказывает виновных в крушении Боинга MH-17
06:01
С днем Казанской Божьей Матери – картинки, анимация и тексты Фото Видео
05:37
Нибиру крадет воду у берегов России и собирается напасть на Землю уже в этом месяце - уфологи Видео
05:11
Аналитик спрогнозировал, когда закончится война на Донбассе
04:45
"Влезаем в долги": эксперт объяснил, как Украину загоняют в кредитное ярмо Видео
04:03
Мистер Мерседес 3 сезон: дата выхода, актеры и новый трейлер Видео
03:17
Доктор Комаровский сказал, какую свинину давать детям
02:42
Оливковое масло: как выбрать лучшее, его польза
02:07
Ученые начнут выявлять опасные заболевания по татуировкам
01:41
Саакашвили снял свою партию с выборов в пользу лидирующей политсилы Видео
01:30
Многоходовая спецоперация: Тука объяснил, почему телемост с РФ был провокацией Видео
00:59
Шахматистка Музычук объяснила, почему будет ездить в Россию
00:32
Любовь и замужество: что делать и не делать на праздник Казанской Божьей матери
00:14
"Некоторые вещи лучше смотрятся, когда они прикрыты": Серену Уильямс раскритиковали за эротичный снимок
19 июля, пятница
23:58
Приходько пожаловалась в полицию на избиение и сорванный концерт в Виннице Видео
23:37
У Порошенко отказались от спецпошлин для бизнеса Медведчука
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять