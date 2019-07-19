Зеленский подписал указ об улучшении дорог: Омелян высмеял

19 июля 2019, 21:13

Глава государства рекомендовал организовать расширенный мониторинг состояния и ремонта украинских автодорог.

Ремонт дороги
Зеленский обещает отремонтировать 24 тыс. км основных дорог / УНИАН

Президент Владимир Зеленский подписал указ о создании условий для развития и повышения качества автомобильных дорог.

Как сообщает Офис президента, в документе идет речь о создании безопасных и комфортных условий для участников дорожного движения, развитие сети качественных дорог и бизнеса в данной сфере.

Уточняется, что до 1 января 2020 года Кабмин должен организовать мониторинг квалификации, финансовых и технических требований к участникам публичных закупок, пользуясь лучшими мировыми наработками в данной сфере.

В указе сказано о внедрении новейших технологий и материалов при строительстве, реконструкции, ремонте дорог.

"Заказчики должны привлекать на конкурсной основе независимого инженера-консультанта в сфере дорожного строительства (FIDIC) на этапах закупок, выполнения работ, гарантийного обслуживания строительства, реконструкции и ремонта автомобильных дорог", - подчеркивается в документе.

На первоначальном этапе запланировано провести капитальный ремонт 24 тыс. км основных магистралей, на что необходимо 150 млрд грн, а впоследствии 15 млрд гривен ежегодно на поддержание в первоначальном состоянии.

На указ Зеленского оперативно отреагировал глава Мининфраструктуры Владимир Омелян.

"Где дарога? Дороги строятся только в бурном воображении. Подписал указ. Теперь дороги должны указ выполнить ... для дорог нужны деньги! А также контроль, конкуренция и качество! Указами, постами в фб, роликами, тегами дороги не ремонтировались и никогда ремонтироваться не будут. Не забудьте предусмотреть минимум 75 млрд грн для Дорожного фонда в госбюджете на 2020 год на дорожную сеть плюс 10 млрд грн на территориальные дороги между райцентрами. Иначе указ используют не по назначению", - с сарказмом написал чиновник.

Как известно, всего в Украине 169 тыс. км дорог различных категорий. Зеленский заявил о планах первоочередно отремонтировать основные магистрали страны.

Напомним, ранее Зеленский договорился с мэром Днепра Борисом Филатовым о том, что градоначальник уйдет в отставку, если Центральный мост не отремонтируют до 14 сентября 2019 года.

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