Новое пари Зеленского: еще один чиновник пообещал уволиться, если не отремонтирует мост

Владимир Зеленский и Игорь Сирота / president.gov.ua

Ремонт автомобильного переезда через плотину Днепровской ГЭС в Запорожье должен быть завершен до 15 октября.

Об этом президент Владимир Зеленский договорился с генеральным директором ЗАО Укргидроэнерго Игорем Сиротой во время ознакомления с ходом ремонтных работ.

В ходе общения с главой государства генеральный директор ЗАО Укргидроэнерго Игорь Сирота подчеркнул, что для полноценного ремонта деформационных швов моста надо перекрыть дорожное движение. По его словам, для этого требуется разрешение городского совета.

Президент поставил задачу, чтобы до 15 октября была завершена реконструкция моста и восстановлено дорожное покрытие.

Читайте такжеКак окружение президента толкает его на должностные преступления"Мы приедем 15 октября и проверим. Договорились?" - спросил Зеленский, обращаясь к Сироте.

Чиновник согласился с обозначенной датой и пообещал, что в случае невыполнения поручения он напишет заявление об отставке.

Напомним, ранее Зеленский рассказал о том, что договорился с мэром Днепра Борисом Филатовым о том, что градоначальник уйдет в отставку, если Центральный мост не отремонтируют до 14 сентября 2019 года.