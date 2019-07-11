"Вова, нах*я ты туда залез": Омелян с сарказмом ответил на обвинения Зеленского

Омелян при президенте-комике также решил показать чувство юмора / УНИАН

Министр инфраструктуры Владимир Омелян продемонстрировал умение иронизировать и чувство юмора в ответе президенту Владимиру Зеленскому, утверждая, что глава государства вспоминает его почти в каждом ролике.

"В каждом его ролике на внутриполитическую тематику присутствует упоминание моей скромной персоны. Хорошо, что надлежащее воспитание, высшее образование и опыт работы не дают шанса рождения у меня мании величия", - написал Омелян в Facebook.

Чиновник спросил у президента, пытался ли он что-то сделать за почти два месяца пребывания на посту. И предположил, что у Зеленского нет команды, знаний, полномочий, желания.

"Ну, протянете Вы на хайпе, "ссышишь, ты", "черт, лушпарик" еще месяц-другой. А дальше люди заглянуть в холодильник и спросят: "А что, кроме Сватов и Квартала 95 по телевидению нас кормить не будут? И поедете Вы в Ростов, вести смехопанораму на региональном телевидении", - с сарказмом заявил Омелян.

В финале своего спича министр сообщил президенту, что у него красивая жена и замечательные дети, пожелал им здоровья. Он констатировал, что семьей президента быть нелегко.

"Президент - это тяжело. И для человека, который им является, или притворяется, и для собственной семьи", - философски подытожил Омелян.

Пост в соцсети министр сопроводил картинкой для привлечения внимания, где на памятнике Ленину было написано: "Вова, нах*я ты туда залез?". В комментариях он добавил, что фото неоднозначное, поскольку он тоже Владимир.

Напомним, Зеленский публично предложил расширить действие закона об очищении власти (о люстрации) - на президента Украины, депутатов, министров и остальных топ-чиновников, которые занимали должности с период с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019 года. В своем эмоциональном спиче он намекнул на Омеляна, Порошенко, Супрун и других высокопоставленных чиновников.