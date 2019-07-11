Зеленский предложил люстрировать Порошенко и всех высших чинов Украины: опубликовано видео

Владимир Зеленский / пресс-служба президента Украины

Владимир Зеленский публично предложил расширить действие закона об очищении власти (о люстрации) - на президента Украины, депутатов, министров и остальных топ-чиновников, которые занимали должности с период с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019 года.

Об этом глава государства заявил в специальном видеообращении к народу.

"Нами наработан законопроект о расширении норм закона "Об очищении власти". Предлагаю в перечень должностей, попадающих под люстрацию, добавить: президента Украины, всех народных депутатов Украины, председателя Верховной Рады, членов правительства, генерального прокурора, главу СБУ, глав Антимонопольного комитета и Фонда госимущества, глав Государственной фискальной службы и таможни, секретаря СНБО, руководство оборонных предприятий, которые занимали должности с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019 года. Нас обвиняют, что мы хотим отменить люстрацию. Чтобы все поняли, что мы не собираемся отменять люстрацию – мы предлагаем ее усилить", - сказал Зеленский.

По словам президента, его законопроект о люстрации теснейшим образом связан с общественной оценкой работы украинских топ-чиновников во главе с Петром Порошенко.

"Для чего нужны прокуроры, которые могут посадить только собственную печень? Для чего министр экономики времен Януковича называет граждан "ублюдками", выбивает из рук телефоны и обещает "дать им по морде"?!" - подытожил Зеленский.

Напомним, ранее представитель президента Владимира Зеленского в Верховной Раде Руслан Стефанчук рассказал о законе про люстрацию на выборные должности.