Врач заявил, что Луценко был пьян во время стычки с "Беркутом"

В понедельник, 13 января, в СМИ появилась информация о том, что экс-глава МВД Юрий Луценко был пьян во время стычки с "Беркутом" 10 января, в результате которой ему разбили голову.

Врачи подтвердили факт пребывания одного из лидеров оппозиции в состоянии алкогольного опьянения в день беспорядков вблизи Киево-Святошинского суда, сообщает ТСН.

"В крови Юрия Луценко обнаружен алкоголь. В киевской городской больнице "Социотерапия" было проведено токсикологическое исследование крови Юрия Витальевича, которая была доставлена из клиники "Борис". В результате клинике было передано официальное заключение, которое свидетельствует о том, что 10 января Юрий находился в состоянии опьянения", - заявил главврач клиники Владимир Яровой.

В то же время, жена политика, Ирина Луценко, уже опровергла информацию о нетрезвом состоянии мужа во время инцидента с "Беркутом".

"Если средство от горла "Гивалекс" - это алкогольное средство, а мы с мужем принимаем уже полтора месяца, то мы все были пьяны", - заявила она.

Напомним, что ранее 13 января Ирина сообщила, что Луценко получил официальный статус потерпевшего.