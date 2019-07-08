У Зеленского рассказали о законе про люстрацию на выборные должности

Владимир Зеленский / Сегодня

Офис президента Украины активным образом ведет подготовку законопроекта о расширении люстрации на выборные должности в стране.

С таким заявлением в понедельник, 8 июля, выступил представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук на заседании согласительного совета парламента, сообщает портале Интерфакс-Украина.

"Одна из инициатив президента, которую мы дорабатываем сейчас. Многие говорят, что президент противится люстрации. Мы будем вносить законопроект о расширении субъектов, которые подлежат люстрации, включая президента, народных депутатов и всех высших чинов, которые существуют в Украине", — заявил он.

Напомним, ранее у Зеленского назвали вопросы, которые хотят выносить на референдум. До этого представители команды президента рассказали, во сколько может обойтись перепись населения Украины.