"Судьбоносные": у Зеленского назвали вопросы, которые хотят выносить на референдум

Руслан Стефанчук назвал вопросы, которые Зе!команда хочет выносить на референдум / официальный сайт президента Украины

Команда действующего президента Владимира Зеленского хочет выносить на всеукраинский референдум вопросы, которые будут восприниматься обществом, а главное – объединять, а не разъединять украинцев.

Об этом сообщил второй номер избирательного списка Слуги народа, представитель президента в Раде Руслан Стефанчук, пишет Интерфакс-Украина.

"Важным будет вопрос информационной кампании. Поэтому вопросы, которые касаются НАТО и ЕС, мы готовы выносить на референдум после того, как украинское общество признает, что мы на данный момент в том состоянии, что можем претендовать на членство", – уточнил он.

Читайте такжеВ Кремле прокомментировали референдум о мире с РоссиейПо его словам, сначала нужно максимально правильно сформировать механизм референдума на законодательном уровне, чтобы все граждане могли высказать свое мнение и позицию по определенным вопросам.

"Мы считаем, что по таким судьбоносным вопросам, которые касаются вообще судьбы всей страны, нам крайне необходимо иметь понимание и консенсус в государстве", – подчеркнул политик.

Стефанчук также пояснил, что считает разъединяющими вопросами, которые на референдум выносить не стоит. Так, в Англии в XVIII веке существовал закон блокирующего меньшинства, когда люди голосовали не только "за", но и "против" определенного предложения.

"Если количество "против" набирало больше 25%, то это вопрос пока выносился за скобки. Потому что этот вопрос разъединял, а не объединял. Поэтому для нас очень важно выделить вопросы, которые являются первоочередными, и очень важно, чтобы они объединяли нас в будущем, а не делили в прошлом", – объяснил Стефанчук.

Ранее Зеленский сообщил, что Украина вступит в Североатлантический Альянс (НАТО) только после того, как украинцам объяснят, что это за организация, и после проведения референдума.

Напомним, глава Администрации президента Андрей Богдан заявил, что вопрос о достижении мирных договоренностей с Россией должен рассматриваться не только политиками, депутатами и президентом, но и народом. Он допустил, что вопрос о мирных соглашениях с РФ может быть вынесен на референдум.

Позднее политолог объяснил, чем опасен референдум о мире с Россией. Идея о такого рода референдуме – это попытка новой власти снять с себя политическую ответственность, уверен эксперт.