"Судьбоносные": у Зеленского назвали вопросы, которые хотят выносить на референдум

11 июня 2019, 08:56

По словам Стефанчука, сначала нужно максимально правильно сформировать механизм референдума на законодательном уровне.

Руслан Стефанчук назвал вопросы, которые Зе!команда хочет выносить на референдум
Руслан Стефанчук назвал вопросы, которые Зе!команда хочет выносить на референдум / официальный сайт президента Украины

Команда действующего президента Владимира Зеленского хочет выносить на всеукраинский референдум вопросы, которые будут восприниматься обществом, а главное – объединять, а не разъединять украинцев.

Об этом сообщил второй номер избирательного списка Слуги народа, представитель президента в Раде Руслан Стефанчук, пишет Интерфакс-Украина.

"Важным будет вопрос информационной кампании. Поэтому вопросы, которые касаются НАТО и ЕС, мы готовы выносить на референдум после того, как украинское общество признает, что мы на данный момент в том состоянии, что можем претендовать на членство", – уточнил он.

Читайте такжеВ Кремле прокомментировали референдум о мире с РоссиейПо его словам, сначала нужно максимально правильно сформировать механизм референдума на законодательном уровне, чтобы все граждане могли высказать свое мнение и позицию по определенным вопросам.

"Мы считаем, что по таким судьбоносным вопросам, которые касаются вообще судьбы всей страны, нам крайне необходимо иметь понимание и консенсус в государстве", – подчеркнул политик.

Стефанчук также пояснил, что считает разъединяющими вопросами, которые на референдум выносить не стоит. Так, в Англии в XVIII веке существовал закон блокирующего меньшинства, когда люди голосовали не только "за", но и "против" определенного предложения.

"Если количество "против" набирало больше 25%, то это вопрос пока выносился за скобки. Потому что этот вопрос разъединял, а не объединял. Поэтому для нас очень важно выделить вопросы, которые являются первоочередными, и очень важно, чтобы они объединяли нас в будущем, а не делили в прошлом", – объяснил Стефанчук.

Ранее Зеленский сообщил, что Украина вступит в Североатлантический Альянс (НАТО) только после того, как украинцам объяснят, что это за организация, и после проведения референдума.

Напомним, глава Администрации президента Андрей Богдан заявил, что вопрос о достижении мирных договоренностей с Россией должен рассматриваться не только политиками, депутатами и президентом, но и народом. Он допустил, что вопрос о мирных соглашениях с РФ может быть вынесен на референдум.

Позднее политолог объяснил, чем опасен референдум о мире с Россией. Идея о такого рода референдуме – это попытка новой власти снять с себя политическую ответственность, уверен эксперт.

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референдум Руслан Стефанчук
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