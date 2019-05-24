Политолог объяснил, чем опасен референдум о мире с Россией

У Зеленского предложили провести референдум о мире с РФ

Идея о вынесении вопроса о мирных соглашениях с РФ на референдум имеет двоякий смысл. Она крайне опасна в плане сдачи национальных интересов в угоду Российской Федерации. Об этом в комментарии Главреду заявил военный эксперт Олег Жданов.

"Глава АП Андрей Богдан, говоря о том, что Украина вынуждена идти на компромиссы с Россией, обратил внимание на слова Владимира Зеленского, что "мы не торгуем нашими людьми и территориями". Где тогда грань допустимого в компромиссах с Россией? Я считаю, что никаких компромиссов с Москвой быть не может. Если мы не торгуем ни людьми, ни территориями, тогда о каком компромиссе речь? О двойном управлении этими территориями? О федерализации страны? О каком компромиссе говорит г-н Богдан? Компромиссы полностью идут вразрез с тем, о чем ранее заявлял Владимир Зеленский", - отметил Жданов.

Читайте такжеЧем опасен референдум о мирных соглашениях с РоссиейПо мнению эксперта, Украине следует для начала определиться, признаем ли мы факт войны на Донбассе или оставляем все в таком же "замороженном" и вялотекущем положении, в каком находимся сегодня.

Есть еще второй вопрос, не менее важный, чем первый, говорит Жданов.

"Если мы признаем факт войны, то какой войны – гражданской (внутреннего конфликта) или войны с Россией? Если мы признаем факт гражданской войны, тогда действительно может быть компромисс с Россией – она должна будет прекратить поддерживать боевиков, сепаратистов. А дальше сепаратизм лечится конституционной реформой – предоставлением прав и свобод отдельным категориям населения или регионам. Примеры сепаратизма – Ирландия и Испания", - объяснил военный эксперт.

Жданов считает, что если мы признаем войну с РФ, то тогда нужен будет совсем другой подход.

"Тогда мы официально поставим ООН в положение – или пан, или пропал. Если мы официально признаем факт вооруженного конфликта с Россией, то у ООН будет лишь два пути: либо она выполняет требования системы международной безопасности (для чего, в принципе, и создавали ООН), заставляет Россию прекратить агрессию и вернуть территории, вводит ооновские войска на Донбасс; либо ООН надо будет распускать", - сказал он.

Читайте такжеПочему референдум о мире - идея незрелая и непригоднаяИдея о такого рода референдуме – это попытка новой власти снять с себя политическую ответственность. Другого смысла в этом референдуме нет, отметил Жданов.

Напомним, глава Администрации президента Андрей Богдан заявил, что вопрос о достижении мирных договоренностей с Россией должен рассматриваться не только политиками, депутатами и президентом, но и народом. Он допустил, что вопрос о мирных соглашениях с РФ может быть вынесен на референдум.