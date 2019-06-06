Зеленский назвал условия вступления Украины в НАТО

Украина вступит в НАТО после референдума, сказал Владимир Зеленский / Reuters

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина вступит в Североатлантический Альянс (НАТО) только после того, как украинцам объяснят, что это за организация, и после проведения референдума.

Курс в Альянс — это безопасность Украины и уровень украинской армии, рассказал глава государства в интервью журналисту Радио Свобода для Сниданку с 1+1, пишет ТСН.

По его словам, украинцам нужно рассказать, что такое НАТО, и что "это не так страшно".

"…И когда украинцы будут готовы, мы обязательно вынесем этот вопрос на референдум, и Украина будет в НАТО", — заявил президент.

Напомним, в начале февраля Верховная Рада закрепила в Конституции курс Украины на членство в НАТО и Европейский союз.

Бывший президент Петр Порошенко утверждал, что в 2020 году Вооруженные Силы Украины будут организованы и способны действовать полностью по стандартам Альянса в соответствии с законом нашей страны о национальной безопасности.