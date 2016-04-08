В Минюсте назвали всех прокуроров, подпадающих под люстрацию

В Министерстве юстиции Украины обнародовали фамилии всех работников прокуратуры, которые подпадают под люстрацию.

Об этом идет речь в сообщении директора люстрационного комитета Татьяны Козаченко в Facebook.

"Я давно обещала этот подарок: полный реестр люстрационных должностей прокуратуры и всех лиц, кто их занимал. По каждому есть отметка, кто подпадает под люстрацию. Проверяйте фамилии по должностям без ограничений", — написала она.

Перечень составлен на основании документов, предоставленных Генеральной прокуратурой Украины.

"В прокуратуре 357 люстрационных должностей, их за четыре года занимали 486 человек, 402 из них подпадают под критерии закона (по должностям), что является основанием применения к ним запрета (люстрации), это всего 2% штата прокуратуры", — добавила Козаченко в комментарии под постом.

При этом она добавила, что "именно эти 2% были главными в обеспечении решений/деятельности прокуратуры".

Напомним, ранее сообщалось, что люстрационная проверка в отношении чиновников апарата президента начнется с 15 июня 2016 года.