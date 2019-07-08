Порошенко пообещал бить в морду за крики "Ганьба!" на его встречах

Порошенко возмутился криками "Позор" во время своего тура

Экс-президент Петр Порошенко возмутился тем, что на его встречах с избирателями в рамках предвыборной кампании партии Европейская солидарность некоторые присутсвующие кричат "Позор!".

Во время своего визита в Хмельницкий, где его освистали из толпы, Порошенко пригрозил недовольным мерами физического воздействия.

"Они думают, что мы будем постоянно наблюдать, и для того, чтобы нас победить, надо послать провокатора одного, который, когда соберутся нас тысячи, будет стоять и говорить: "Ганьба!". В следующий раз по морде получит - потому что добро должно быть с кулаками", – заявил возмущенный Порошенко во время своего выступления.

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Напомним, Порошенко в Хмельницом городане встретили криками "Позор!".

Ранее президент Петр Порошенко со сцены в Каменец-Подольском назвал скандального блогера Анатолия Шария "кремлевским ублюдком", а его сторонников − "выб*ядками".