Омелян сказал, сколько лет и денег нужно на ремонт всех дорог в Украине

10 августа 2019, 07:21

В Мининфраструктуры сообщили, за сколько можно отремонтировать дороги в стране, если в год проводить ремонт около 10 тысяч километров дорожного покрытия.

По ориентировочным подсчетам Мининфраструктуры, дороги в Украине можно отремонтировать за 10 лет
По ориентировочным подсчетам Мининфраструктуры, дороги в Украине можно отремонтировать за 10 лет / УНИАН

Глава Министерства инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что, по подсчетам ведомства, в Украине на ремонт всех дорог понадобится 10 лет.

На ремонт всего дорожного покрытия необходим триллион гривен, привел чиновник оценку министерства в эфире радио НВ.

По словам министра, чтобы за 10 лет отремонтировать все украинские дороги, в год нужно ремонтировать 10-15 тысяч километров дорожного покрытия.

"По нашим оценкам, они ориентировочные, это можно сделать дешевле, необходимо 10 лет и триллион гривен…", - заявил Омелян.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский подписал указ, которым предполагается создание условий для развития и повышения качества украинских дорог. Владимир Омелян с сарказмом отреагировал на документ.

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дороги ремон Владимир Омелян
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