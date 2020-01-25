Охранник Кивы угрожал официантке зарезать ножом и получил 2 месяца в СИЗО

Виталия Воробьева арестовали на два месяца

Судья Октябрьского районного суда Полтавы Владимир Бугрий постановил арестовать на 2 месяца без права внесения залога Виталия Воробьева — друга, охранника и водителя нардепа Илья Кивы, который напал на официантку и был задержан по 208 статье ККУ, сообщает УНИАН.

Инцидент произошел 25 декабря 2019 года в пабе BeerHouse. В состоянии алкогольного опьянения Воробьев стал кидаться на официантку: несколько раз замахивался и приставлял к горлу девушки нож.

"Я тебе горло отрежу. Виталик – это тот, кто убьет тебя нах… и ты жить больше не будешь! Виталик – это самый крутой парень, авторитет в этом городе", — слышно на записи камеры видеонаблюдения. Девушку, которая пыталась защитить коллегу, он несколько раз ударил ногой. На товарища, который тоже просил его успокоится, Воробьев не реагировал. После он "зиганул" и покинул паб.

Полиция оперативно прибыла на место вызова, сразу открыла уголовное производство, установила личность мужчины и допросила всех фигурантов. Пока Воробьеву вменяют хулиганство, максимальная санкция — до 7 лет тюрьмы.

Читайте также"Добро пожаловать в ад, бл*ди": Кива разразился угрозами в адрес "главного сутенера"По информации СМИ, Виталий Воробьев уже привлекался к ответственности за вождение в состоянии алкогольного опьянения, совершение ДТП и сокрытие с места происшествия. 39-летний полтавчанин Виталий Воробьев известен в криминальных кругах по кличке "Воробей". Он — бывший боксер, был членом преступной группировки "Бригады Басистого". В тот период сдружился с Ильей Кивой. Сейчас Воробьев выполняет функции телохранителя и водителя Кивы, когда тот приезжает в родную Полтаву.

Напомним, 22 января Илья Кива в киевском ресторане "МОССО" ударил головой ветерана АТО Михаила Маймана и тут же пропустил прямой удар в голову. Едва устояв на ногах, нардеп вернулся к своему столу, его охранники повалили ветерана на пол и, судя по видео, нанесли ему несколько ударов ногами. Генпрокурор открыл в отношении Кивы уголовное производство. В конце 2019 года в ответ на замечание прохожего Кива пообещал ему "отрезать голову".