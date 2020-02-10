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Ветер свирепствует на Западной Украине: пассажирские поезда застряли

10 февраля 2020, 17:07

Пассажиров призвали внимательно слушать объявления на вокзалах относительно возможных изменений в расписании движения поездов.

В Укрзализныце сообщили о задержке поездов / facebook.com/Ukrzaliznytsia

Из-за непогоды пассажирские поезда № 357 Киев - Рахов, №146 Ужгород - Львов, а также несколько пригородных поездов задерживаются.

"Шквальный ветер повалил деревья и повредил элементы железнодорожной инфраструктуры на станции Верхнее Синевидное, перегоне Самбор - Дубляны - Дрогобыч, Любонь Великий - Комарно - Коропуж, Персенковка - Старое Село", - сообщает Укрзализныця в Фейсбуке.

По информации, над устранением последствий непогоды сейчас работают.

Пассажиров призвали внимательно слушать объявления на вокзалах относительно возможных изменений в расписании движения поездов.

В то же время стало известно, что в Ивано-Франковской области, в селе Ясенево, сильный ветер повредил крышу школы, обучение пришлось приостановить.

"10 февраля в отдельных районах области наблюдались значительные порывы западного ветра, что привело к негативным последствиям. По состоянию на 12:00 зафиксировано повреждение части крыши Ясеновской ООШ I-III ст. Рожнятовского района. Учебный процесс в школе остановлен", - сказано в сообщении спасателей.

Также стало известно, что из-за сильного ветра 45 населенных пунктов на Прикарпатье обесточены, а ликвидация порывов линий электропередач затруднена из-за погодных условий.

Читайте такжеВпервые за почти 30 лет: погода в феврале 2020 удивит аномальным тепломНапомним, ранее сообщалось, погода в Украине во вторник, 11 февраля, будет определяться атмосферным фронтом, который принесет с собой осадки - дождь и мокрый снег. В течение суток фронт постепенно будет перемещаться с Запада на Восток.

Синоптик Наталья Диденко предупредила, что завтра в Украине сохранится сильный ветер юго-западного направления.

Температура воздуха в Украине будет высокой. 11 февраля в течение дня столбики термометров поднимутся до +1… +6 градусов, на юге местами до +8 градусов. Даже ночью существенно потеплеет до нуля. А вот на Востоке будет холоднее - от -3 до -8 градусов, говорит прогноз погоды.

Укрзализныця ветер обесточивание новости Украины
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