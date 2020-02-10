Погода на завтра: синоптик напугала прогнозом и призвала украинцев быть осторожными

Погода в Киеве на завтра обещает мокрый снег / Reuters

Погода в Украине во вторник, 11 февраля, будет определяться атмосферным фронтом, который принесет с собой осадки - дождь и мокрый снег. В течение суток фронт постепенно будет перемещаться с Запада на Восток.

Синоптик Наталья Диденко предупредила, что завтра в Украине сохранится сильный ветер юго-западного направления.

Температура воздуха в Украине будет высокой. 11 февраля в течение дня столбики термометров поднимутся до +1… +6 градусов, на юге местами до +8 градусов. Даже ночью существенно потеплеет до нуля. А вот на Востоке будет холоднее - от -3 до -8 градусов, говорит прогноз погоды.

Погода в Киеве завтра будет влажной, дождь и мокрый снег ожидаются ночью и утром, днем осадки прекратятся. Ветер юго-западный, сильный. Завтра днем ветер немного утихнет. Температура воздуха ближайшей ночью в столице прогнозируется до +2 градусов, днем - ​​до +5 градусов.

"Погода в Украине - сложная, внимательно следите за здоровьем, за уточнениями и развитием синоптических событий", - резюмировала синоптик Наталья Диденко.

t.me/PohodaNatalka/341

Читайте такжеКак на Юге Франции: синоптик анонсировала грядущие погодные аномалииКак сообщал Главред, погода в Украине в понедельник, 10 февраля, резко ухудшится – синоптик объявил штормовое предупреждение по всей территории страны. Ожидаются сильные порывы ветра, мокрый снег и метели. Больше всего достанется западным регионам страны.

Погода в Киеве ожидается относительно сносной: днем – мокрый снег, снег. Ветер южный 7-12 м/с. Температура воздуха днем ожидается +3..+5 градусов, ночью -3…-5.